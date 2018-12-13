Гарри Топор и The Hatters сняли неблагополучную семью в новом клипе

По сюжету клипа маленькая девочка становится жертвой пьющих родителей.

Петербургский рэп-музыкант Гарри Топор совместно с коллегами из The Hatters снял клип "Мир не проснется". Музыкант опубликовал ролик на своем ютуб-канале.

По сюжету клипа маленькая девочка становится жертвой пьющих родителей. Во время очередного застолья отец семейства сильно напивается и начинает видеть галлюцинации. Собутыльники и ребенок предстают перед ним в образе монстров, которых он начинает атаковать. В конце клипа сотрудник полиции застреливает мужчину, а девочку забирают органы опеки, пока ее мать опустошенная сидит возле тела супруга.

Трек "Мир не проснётся" вошёл в последний альбом Гарри Топора "Визморианские хроники", который вышел 22 февраля 2019 года. В мае музыкант совместно с Тони Раутом презентует пластинку в нескольких городах России.

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Видео: topordybenko