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Гарри Топор: "Идите на завод! Заводы стоят!"

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Популярный российский рэпер Гарри Топор выступил на крупном рэп-фестивале "Маятник Фуко", который проходил в конце августа в музее стрит-арта. Журналистам PiterTV удалось пообщаться рэпером и записать небольшой комментарий.

Гарри Топор рассказал журналисту PiterTV о том, что нужно сделать бабушкам, чтобы начать понимать и любить рэп. 

- Что нужно сделать бабушке, чтобы научиться понимать и любить рэп?

-  Это очень просто. Вашей бабушке нужно прийти на наш концерт и слэмиться со всеми нашими людьми под "Вечера на хуторе близ Дыбенко". Когда ваша бабушка будет жечь фаер и готовиться к стене смерти - тогда мы скажем, что она наш человек. Вот и все!

- Кому нужно слушать рэп?

- Никому! Не слушайте рэп! Ходите в библиотеку! Зачем вам рэп? Идите на завод! Заводы стоят. 

Гарри Топор, рэп-исполнитель

 

Видео и фото - PITER.TV

Теги: гарри топор , маятник фуко , руский рэп
Категории: Новости СПб

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