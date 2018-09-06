Гарри Топор: "Идите на завод! Заводы стоят!"

Гарри Топор рассказал журналисту PiterTV о том, что нужно сделать бабушкам, чтобы начать понимать и любить рэп.

- Что нужно сделать бабушке, чтобы научиться понимать и любить рэп?

- Это очень просто. Вашей бабушке нужно прийти на наш концерт и слэмиться со всеми нашими людьми под "Вечера на хуторе близ Дыбенко". Когда ваша бабушка будет жечь фаер и готовиться к стене смерти - тогда мы скажем, что она наш человек. Вот и все!

- Кому нужно слушать рэп?

- Никому! Не слушайте рэп! Ходите в библиотеку! Зачем вам рэп? Идите на завод! Заводы стоят.

Гарри Топор, рэп-исполнитель