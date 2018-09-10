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Фестиваль "Маятник Фуко"
Сегодня, 19:00
343
nastya960

Фестиваль "Маятник Фуко"

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Фестиваль трендовой музыки момента соберёт на одной сцене самых модных и актуальных.

Осенью 2020 года фестиваль "Маятник Фуко" вернётся в СК "Юбилейный", чтобы дать возможность дерзким молодым артистам хип-хопа заявить о себе. В программе заявлены: GONE.Fludd, Пошлая Молли, MARKUL, MORGENSHTERN, OBLADAET, ROCKET, CAKEBOY, IROH, FLIPPER FLOYD, LILDRUGHILL и секретный гость, имя которого раскроют только на фестивале.

Место: Спортивный комплекс "Юбилейный" (просп. Добролюбова, д. 18)

Цена: от 1200 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ Маятник Фуко

Теги: маятник фуко
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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