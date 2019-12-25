В Петербурге из-за коронавируса снова отменили фестиваль "Маятник Фуко"

Планируется, что артисты выступят 21 мая 2021 года.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге отменили фестиваль "Маятник Фуко". Об этом сообщают организаторы.

Причной отмены фестиваля стали новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Мероприятие переносят уже второй раз. Так, изначально "Маятник Фуко" должен был пройти 21 марта в СК "Юбилейный", но был перенесен на 15 ноября. Новые даты пока неизвестны.

На мероприятии должны были выступать таки исполнители, как GONE.Fludd, MARKUL, OBLADAET, MORGENSHTERN, May Wave$, ROCKET и другие.

Ранее мы сообщали о том, что два отделения ПНИ закрылись на карантин в Петербурге.

Фото:pixabay