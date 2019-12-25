В Петербурге из-за коронавируса снова отменили фестиваль "Маятник Фуко"

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге отменили фестиваль "Маятник Фуко". Об этом сообщают организаторы.
Причной отмены фестиваля стали новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Мероприятие переносят уже второй раз. Так, изначально "Маятник Фуко" должен был пройти 21 марта в СК "Юбилейный", но был перенесен на 15 ноября. Новые даты пока неизвестны.
На мероприятии должны были выступать таки исполнители, как GONE.Fludd, MARKUL, OBLADAET, MORGENSHTERN, May Wave$, ROCKET и другие.
Ранее мы сообщали о том, что два отделения ПНИ закрылись на карантин в Петербурге.
Фото:pixabay
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