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В Петербурге из-за коронавируса снова отменили фестиваль "Маятник Фуко"
Сегодня, 8:06
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге из-за коронавируса снова отменили фестиваль "Маятник Фуко"

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Планируется, что артисты выступят 21 мая 2021 года.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге отменили фестиваль "Маятник Фуко". Об этом сообщают организаторы. 

Причной отмены фестиваля стали новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Мероприятие переносят уже второй раз. Так, изначально "Маятник Фуко" должен был пройти 21 марта в СК "Юбилейный", но был перенесен на 15 ноября. Новые даты пока неизвестны. 

На мероприятии должны были выступать таки исполнители, как GONE.Fludd, MARKUL, OBLADAET, MORGENSHTERN, May Wave$, ROCKET и другие. 

Ранее мы сообщали о том, что два отделения ПНИ закрылись на карантин в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, маятник фуко, новые ограничения, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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