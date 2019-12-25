Фестиваль "Маятник Фуко" в СК "Юбилейный"

На сцену выйдут самые актуальные артисты современности.

В середине ноября в спортивном комплексе "Юбилейный" пройдет фестиваль "Маятник Фуко". Кумиры поколения Z подготовят невероятное шоу со слэмом и неповторимой атмосферой.

Среди хэдлайнеров мероприятия - GONE.Fludd, Пошлая Молли, MARKUL, MORGENSHTERN, OBLADAET, ROCKET, CAKEBOY, IROH, FLIPPER FLOYD, LILDRUGHILL. Также стадион ожидает выступление секретного гостя, имя которого не будет раскрыто до последнего момента.

Время проведения: 15 ноября, 19:00

Цена билета: от 1200 рублей

Фото: afisha.yandex.ru