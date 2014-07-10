За 18 лет гарантийный капитал Фонда поддержки МСП Петербурга вырос в 18 раз

В Петербурге прошло заседание Совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, на котором был утвержден объем гарантийного капитала на 2026 год. Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, он составит 6,7 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем в 2025 году. За 18 лет работы капитал фонда увеличился в 20 раз, и сегодня организация занимает второе место в России среди региональных гарантийных структур, уступая лишь Москве.

Поддержка предпринимательства остается одним из ключевых приоритетов развития города. Фонд предоставляет поручительства по кредитам и банковским гарантиям на сумму до 100 миллионов рублей. Благодаря этому за все время работы бизнес привлек более 175 миллиардов рублей финансирования, а общий объем выданных поручительств достиг 62,2 миллиарда рублей. Высокие темпы поддержки сохраняются и в текущем году: с начала 2026 года фонд выдал поручительств на 816 миллионов рублей, что позволило привлечь в экономику свыше 1,8 миллиарда рублей. При этом около трети этой поддержки пришлось на производственные компании.

Фонд предлагает предпринимателям широкий спектр услуг, включая не только поручительства, но и консультации, образовательные программы, а также помощь в выходе на новые рынки.

Ранее мы сообщили о том, что малый и средний бизнес Петербурга привлек более миллиарда рублей.

Фото: Pxhere