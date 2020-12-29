Вакцинация может вызвать воспалительную реакцию в организме.

Центр им. Гамалеи допустил, что беременные могут прививаться от COVID-19 без ограничений. С заявлением выступил заместитель директора Центра Денис Логунов. Именно он руководил группой по созданию вакцины.

Он отметил, что в теории прививка для беременных возможна, но необходимых исследований в мире пока не было. Логунов считает, что опасности для беременных нет, так как вирус не обладает генотоксическим действием и генеративной токсичностью, тератогеностью.

То, что я говорю, - это данные, которые получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала хорошо. Денис Логунов, заместитель директора Центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что вакцинация может вызвать воспалительную реакцию в организме. Поэтому, если пара планирует беременность, то лучше отложить её на две или три недели после вакцинации, заявил Логунов.

Ранее петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса.

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