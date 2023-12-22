По его словам, в 2023 году товарооборот превысил 44 млрд долларов.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией. Об этом он сообщил на конференции клуба "Валдай".

По словам Галузина, по итогам 2023 года товарооборот превысил 44 млрд долларов. Он подчеркнул, что Россия является для Центральной Азии надежным и ключевым торгово-экономическим партнером. Замглавы МИД отметил, что 33% внешней торговли региона приходится на РФ.

Ранее Захарова назвала отзыв ФРГ посла из РФ для консультаций очередным недружественным шагом.

Видео: МИД России