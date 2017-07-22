Галкин изъявил желание отправить Пугачеву на заработки

Утреннее семейное видео с массажем и поцелуями четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина меньше чем за сутки набрало более миллиона просмотров

Piter.TV неоднократно публиковал видеоролики, которые выкладывает в своем Instagram Максим Галкин. Совсем недавно Максим продемонстрировал танцевальные и артистические способности малышки Лизы. Это видео побило по просмотрам многих звезд.

А меньше суток назад Галкин опубликовал милое утреннее семейное видео, где в роли пациента выступил сам Максим, а в роли массажиста его жена Алла. "С утра прострелило спину в области загривка, попросил жену сделать массаж", - пишет артист.

На опубликованном видео Максим сидит на стуле, а сзади него стоит Алла и делает ему массаж верхней части спины. Все это сопровождается шутливой перепалкой, в ходе которой Максим сказал, что отправит жену на заработки. "Поющий массажист" так назвала Пугачева новую профессию. После чего ударяет игриво его кулаком, а затем целует.

Меньше чем за сутки этот ролик набрал более чем миллион двести тысяч просмотров. Комментарии пстрят положительными откликами на видео. Многие отмечают, что отношения у пары действительно трогательные, искренние и нежные.

Видео: Instagram.maxgalkinru