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В Этнографическом музее 22 октября состоится гала-концерт конкурса "Многогранный Петербург"
Сегодня, 13:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Этнографическом музее 22 октября состоится гала-концерт конкурса "Многогранный Петербург"

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В этот же вечер пройдёт церемония награждения победителей во всех номинациях.

В Этнографическом музее 22 октября состоится Ггала-концерт конкурса "Многогранный Петербург". Об этом рассказала пресс-служба Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Это мероприятие подчеркивает многонациональность нашего города, а также приобщает к русской культуре и традициям, ведь участниками конкурса являются иностранные граждане, проживающие в Петербурге.

Комитет по межнациональным отношениям

В гала-концерте примут участие члены жюри творческого конкурса, среди которых – народные и заслуженные артисты РФ. Также на концерте выступят и сами участники конкурса.

В этот же вечер пройдёт церемония награждения победителей во всех номинациях. Начало в 18:00.

Фото: Комитет по межнациональным отношениям

Теги: гала-концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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