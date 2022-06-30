В Этнографическом музее 22 октября состоится гала-концерт конкурса "Многогранный Петербург"

В этот же вечер пройдёт церемония награждения победителей во всех номинациях.

В Этнографическом музее 22 октября состоится Ггала-концерт конкурса "Многогранный Петербург". Об этом рассказала пресс-служба Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Это мероприятие подчеркивает многонациональность нашего города, а также приобщает к русской культуре и традициям, ведь участниками конкурса являются иностранные граждане, проживающие в Петербурге. Комитет по межнациональным отношениям

В гала-концерте примут участие члены жюри творческого конкурса, среди которых – народные и заслуженные артисты РФ. Также на концерте выступят и сами участники конкурса.

В этот же вечер пройдёт церемония награждения победителей во всех номинациях. Начало в 18:00.

Фото: Комитет по межнациональным отношениям