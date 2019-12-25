В Александринском театре пройдет Гала-концерт звезд балета

Зрителям представят самые яркие отрывки из известных балетов.

В ближайшее воскресенье, 3 июля, в Александринском театре выступят солисты Мариинского, Михайловского и Большого театров. Там пройдет Гала-концерт звезд балета, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Сам праздник отмечается 8 июля.

Программа состоит из ярких номеров из балетов "Лебединое озеро", "Раймонда", "Дон Кихот", "Корсар", "Спартак". Кроме того, зрители увидят хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", которая была поставлена в 1907 году.

Среди приглашенных артистов — народные артисты России Фарух Рузимато, Юлия Махалина, Виктория Терешкина, заслуженные артисты России Екатерина Борченко, Ирина Перрен, Александра Иосифиди, а также Алена Ковалева, Андрей Ермаков, Марат Шемиунов, Анастасия Колегова, Роман Беляков, Мария Буланова. Отмечается, что возможны изменения.

Гала-концерт начнется в 19:00.

Фото: Piter.tv