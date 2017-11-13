Галь Гадот: самые горячие фото из Instagram звезды

Канал Piter.TV изучил страницу Галь Гадот в Instagram и ее лучшие фото. Здесь вы увидите такую разную и такую прекрасную актрису.

С момента выхода в прокат "Чудо-женщины" прошло уже больше полугода. Но Галь Гадот, исполнившая главную роль в фильме по мотивам популярного комикса, до сих пор привлекает к себе внимание мировой общественности. Уж это точно не актриса одной роли! Мало того, что десятки кинокритиков признали ее открытием года, а мужские журналы один за другим называют брюнетку самой сексуальной артисткой мира. Так эта женщина еще и отжигает в реальной жизни. Например, недавно она выступила против режиссера Брэтта Ретнера. Его продюсерская компания должна была вложиться в продолжение "Чудо-женщины". Но сама Галь Гадот заявила, что не станет работать вместе с человеком, которого обвиняют в домогательствах к актрисах. Мол, как можно снимать фильм о сильных женщинах с таким мужчиной?

Вот какая она, Галь Гадот. Но сегодня мы будем оценивать ее не столько по словам, сколько по постам в Instagram. Предлагаем топ самых ярких, откровенных и искренних постов от актрисы Галь Гадот.

Галь Гадот в Instagram - это действительно Чудо-женщина!

Что мы знаем о Галь Гадот? Что это 32-летняя актриса из Израиля. Точнее даже, в первую очередь, модель, карьера которой стартовала с победы на конкурсе "Мисс Израиль" и участия в конкурсе "Мисс Вселенная". Она замужем за земляком и единоверцем Яроном Версано, у Галь Гадот двое детей. В свое время красавица служила в армии, а сейчас зажигает в топовых голливудских фильмах. А еще она очень красивая. Вот и вся информация, лежащая на поверхности. Но страница молодой женщины в Instagram дает нам возможность приблизиться к жизни Галь Гадот вплотную и узнать о ней еще много интересного.

В последнее время в Instagram израильской актрисы доминирует одна тема: подготвка премьеры фильма "Лиги справедливости". Персонаж Галь Гадот стал единственным центральным женским образом ленты. Так что брюнетка выделяется на всех общих фото с презентаций фильма по всему миру.

Почти на всех фото с презентаций Галь Гадот щеголяет в предательски коротких юбках или шортиках. Но девушка рекламирует не только свои роскошные ножки, но и хорошее чувство юмора. На этом снимке, например, она назвала себя "резиновой женщиной" - в честь визуального эффекта длинных рук на фото.

Отдельной подборки в Instagram заслуживает сам образ "Чудо-женщины". На странице Галь Гадот можно найти десятки постов с кадрами из фильма, с промо-фотосессий и даже домашние снимки красотки в тиаре и кожаных доспехах. И все это ей... идет!

Что касается фотосессий, то тема античной богини с Атлантиды - далеко не единственная в карьере Галь Гадот. Мы можем найти в ее Инстаграм фантастические фото в невинных, горячих и гламурных образах.

Галь Гадот без косметики!

Но главное, за что мы ценим Instagram, так это за возможность заглянуть в домашнюю жизнь звезд. Хотите увидеть Галь Гадот без косметки? Хотите узнать, как она отдыхает и что она ест? Пожалуйста. Вот фотографии из частного мира прекраснейшей из актрис. Оцените ее любимую собачку Лолу, домашний лук и щедрый стол на еврейский новый год!

И финальный блок нашего обзора посвящен тем снимкам, ради которых на эту страницу перешла большая часть мужской аудитории. Встречайте: горячие фото Галь Гадот - и в одежде, и без одежды Галь Гадот одинаково хороша и прекрасно. Убедитесь в этом сами!

Голые фото Галь Гадот: чудо-женщина без одежды

Фото: Галь Гадот, Instagram