Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона "Док Ток"

Габрелянов в своем Telegram-канале написал, что ведущим «глубоко плевать» на переживания героев и зрителей.

Журналист Арам Габрелянов объяснил причину провала нового шоу Собчак "Док Ток". По мнению издателя, провал связан с неудачным подбором ведущих к столь "острому контенту".

Габрелянов в своем Telegram-канале написал, что ведущим "глубоко плевать" на переживания героев и зрителей. Он отметил, что шоу с "острым контентом" нуждается в искренних и сопереживающих ведущих. Приглашение на их роль Ксении Собчак и Александра Гордона – ошибка.

Напомним, первый выпуск шоу об истории сестер Хачатурян подвергся жесткой критике. Кроме того, ранее телеканал RTVI обвинил авторов в плагиате на программу "Doc Talk".