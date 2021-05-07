ГУП "ТЭК" Петербурга получило три новые передвижные автомастерские

В четверг, 3 марта, в пресс-службе ГУП "ТЭП СПб" сообщили, что предприятие получило три передвижных автомастерских. Грузовые фургоны Iveco Daily Van будут использовать для работ по устранению технологических нарушений на тепловых сетях.
Преимущество в таких фургонах заключается в высокой грузоподъемности, за счет которой на машину смогут установить дополнительный гидроборт для удобства разгрузки тяжелого оборудования и инструмента. В пассажирском отсеке сможет передвигаться бригада из 5 человек.
Этим летом предприятие получит еще 8 автомастерских.
Всего на балансе ГУП "ТЭК" находятся 502 транспортных средства.
Фото: Официальный сайт ГУП "ТЭК СПб"
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