ГУП "ТЭК" Петербурга получило три новые передвижные автомастерские

Автомобиль может оперативно доставить бригаду к месту аварии даже по бездорожья.

В четверг, 3 марта, в пресс-службе ГУП "ТЭП СПб" сообщили, что предприятие получило три передвижных автомастерских. Грузовые фургоны Iveco Daily Van будут использовать для работ по устранению технологических нарушений на тепловых сетях.

Преимущество в таких фургонах заключается в высокой грузоподъемности, за счет которой на машину смогут установить дополнительный гидроборт для удобства разгрузки тяжелого оборудования и инструмента. В пассажирском отсеке сможет передвигаться бригада из 5 человек.

Этим летом предприятие получит еще 8 автомастерских.

Всего на балансе ГУП "ТЭК" находятся 502 транспортных средства.

Фото: Официальный сайт ГУП "ТЭК СПб"