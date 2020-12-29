ГУП "ТЭК СПб" продолжит работать в усиленном режиме до 18 января

Бригады готовы к выезду из-за возможного прорыва труб.

Во вторник, 12 января, ГУП "ТЭК СПб" продлил режим повышенной готовности еще на неделю. Специалисты будут следить за объектами топливно-энергетического комплекса до 09:00 часов 18 января, сообщили в пресс-службе предприятия.

Режим был введен на время новогодних праздников, но из-за резкого похолодания было решено продлить усиленный режим, чтобы оперативно отреагировать на возможный прорыв труб. Также до 18 января ГУП "ТЭК СПб" не будут проводить плановые работы и переключения на оборудовании и теплосетях, связанные с ограничением отопления квартир горожан. Отмечается, что к работе 57 передвижных дизель-генераторных установок и 8 передвижных блок-модульных котельных. В режиме постоянной готовности находятся 29 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 160 специалистов, а также диспетчеры и службы технического обслуживания.

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Фото: Piter.TV