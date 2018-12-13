В Петербурге модернизируют отопительное оборудование за 1,1 млрд рублей

ГУП "ТЭК СПб" начало готовиться к следующему отопительному сезону.

Компания ГУП "ТЭК СПб" начала подготовку к холодному времени года. Похолодания вернуться в город на Неве почти сразу после окончания календарного лета. Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия.

На данный момент идет подготовка 276 энергоисточников. В планах – модернизировать оборудование, на это выделено 1,1 миллиарда рублей.

В августе и сентябре специальная комиссия проведет плановые проверки. По результатм всех осмотров предприятия будут получать "Паспорт готовности ГУП "ТЭК СПб".

Уже в конце апреля Петербург перешел на периодическое протапливание домов.

Фото: Piter.tv