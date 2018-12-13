В Петербурге модернизируют отопительное оборудование за 1,1 млрд рублей

Компания ГУП "ТЭК СПб" начала подготовку к холодному времени года. Похолодания вернуться в город на Неве почти сразу после окончания календарного лета. Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия.
На данный момент идет подготовка 276 энергоисточников. В планах – модернизировать оборудование, на это выделено 1,1 миллиарда рублей.
В августе и сентябре специальная комиссия проведет плановые проверки. По результатм всех осмотров предприятия будут получать "Паспорт готовности ГУП "ТЭК СПб".
Уже в конце апреля Петербург перешел на периодическое протапливание домов.
Фото: Piter.tv
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