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В Петербурге модернизируют отопительное оборудование за 1,1 млрд рублей
Сегодня, 9:34
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nastya960

В Петербурге модернизируют отопительное оборудование за 1,1 млрд рублей

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ГУП "ТЭК СПб" начало готовиться к следующему отопительному сезону.

Компания ГУП "ТЭК СПб" начала подготовку к холодному времени года. Похолодания вернуться в город на Неве почти сразу после окончания календарного лета. Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия.

На данный момент идет подготовка 276 энергоисточников. В планах – модернизировать оборудование, на это выделено 1,1 миллиарда рублей.

В августе и сентябре специальная комиссия проведет плановые проверки. По результатм всех осмотров предприятия будут получать "Паспорт готовности ГУП "ТЭК СПб".

Уже в конце апреля Петербург перешел на периодическое протапливание домов.
Фото: Piter.tv

Теги: отопительный сезон, отопление, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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