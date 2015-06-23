ГП подала антикоррупционный иск к экс-госсекретарю Дагестана

Магомед-Султана Магомедов подозревается в легализации доходов.

Генеральная прокуратура России обвинила бывшего госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова в легализации доходов. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Коммерсантъ". Специалисты установили, что подозреваемый приобрел около 53 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. Номинальными владельцами стали 16 родственников экс-чиновника. В СМИ указали, что официальный совокупный доход Магомедова и его семьи не позволял приобрести указанную в иске недвижимость.

В надзорном ведомстве указали, что преобразование коррупционных активов в иное имущество является легализацией. Генпрокуратура России потребовала обратить имущество ответчиков в доход государства. Сейчас на него наложен обеспечительный арест. Ранее СМИ говорили о том, что была установлена причастность Магомед-Султана Магомедова к хищению предприятия "Дагнефтепродукт" стоимостью 100 миллиардов рублей. Чиновник, занимавший на тот момент должность государственного секретаря, задействовал административный ресурс, после чего инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения. На их основании в период с 2001-2005 года государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность. Затем его реализовали в пользу подконтрольных лиц подозреваемого по заниженной стоимости. По иску Генпрокуратуры РФ решением Советского районного суда города Махачкалы государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех". Дополнительно арестовано имущество фигурантов расследования, полученное мошенническим путем. Речь идет о сумме, превышающей три миллиарда рублей.

Установлена причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению "Дагнефтепродукта".

Фото: Piter.tv