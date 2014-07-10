ГМЗ "Царское Село" переходит на летний режим работы

С 20 апреля музей-заповедник "Царское Село" переходит на летний график работы. Как сообщили в пресс-службе музея, стоимость билетов в Екатерининский парк и дворец, а также на другие объекты останется прежней. При этом вход в Александровский и Баболовский парки, как и прежде, будет бесплатным круглый год.

Екатерининский парк, являющийся памятником ландшафтной архитектуры под охраной ЮНЕСКО, в летний сезон становится платным для посещения. Однако для различных категорий граждан сохранены все льготы, предусмотренные федеральным законодательством. Более десяти групп посетителей имеют право на бесплатный вход. Также продолжает действовать специальная льгота для пенсионеров — бесплатный вход по вторникам. Для молодежи от 14 до 22 лет и держателей карты "Серебряный возраст" посещение доступно по Пушкинской карте.

Кроме того, вход в Екатерининский парк остается бесплатным в утренние и вечерние часы — до 9:00 и после 19:00. Для удобства посетителей действует система абонементов, а также комплексные билеты, позволяющие сэкономить при посещении нескольких объектов. В высокий сезон будут доступны три варианта комплексных билетов:

Александровский дворец и Ратная палата;

Ратная палата и павильон "Арсенал";

Александровский дворец, "Арсенал" и Ратная палата.

В ближайшее время в музее-заповеднике откроются новые выставки:

"Бессмертный полк музея-заповедника "Царское Село"";

"Подарок шаха": коллекция князя П.Д. Салтыкова и посольство Хосрова-мирзы 1829 года";

"Мемориальные вещи великого князя Михаила Павловича";

"Флот России в Великой войне".

Подробности о выставках будут объявлены дополнительно. Высокий сезон продлится до 18 октября.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"