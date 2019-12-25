Генерал-майор рассказал подробности нового проекта по выявлению нетрезвых автомобилистов.

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость. Об этом в интервью журналистам "Комсомольской правды" заявил генерал-майор полиции Александр Быков. Эксперт отметил, что новый способ проведения теста на употребление алкоголя водителем оперативно проверяет сразу несколько машин из потока.

В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет Александр Быков, генерал-майор полиции

Специалист объяснил, что если у представителя ГИБДД будут данные оперативной проверки "за" алкоголь в крови автомобилиста, то водителя попросят пройти полное медицинское освидетельствование. Если тест окажется отрицательным, то без составления протокола водителю разрешат продолжить движение.

Представитель ГИБДД не раскрыл технологию проверки. На данный момент известно, что она не будет напоминать привычный алкотестер. При помощи аппарата инспектор будет проверять одну из полос движения. За 20-30 минут у ГИБДД получится проверить состояние большого количества автомобилистов. На данный момент проект направлен на рассмотрение в Общественную палату.

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