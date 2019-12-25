ГИБДД получит новые трехзначные комбинации цифр.

В России начнут выдавать новые автомобильные номера. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на постановление МВД. Чиновники установили, что представители ГИБДД могут использовать новые цифры для присвоения транспортному средству трехзначных региональных кодов для автомобильных номеров. Правки внесены в приказ №766 от 2017.

Напомним, что ранее ГИБДД присваивало транспорту только номера, которые начинались с единицы или семерки.Теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям цифр. В будущем столичные автовладельцы могут получить государственные знаки с кодом "999" или "277" и другими трехзначными вариантами. Свердловская область получит номера с кодом "666".

Эксперты отмечают, что сейчас ГИБДД выдает номерные знаки с сериями "777" и "799". Комбинации закончатся через несколько лет.

В России изменились правила регистрации автомобилей.