ГИБДД проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и области

В полиции напомнили, что за вождение автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф и лишение права управления ТС.

Во вторник, 10 августа, в пресс-службе ГИБДД МВД по Петербургу и области сообщили, что инспекторы проведут ряд рейдов по выявлению нетрезвых водителей.

Рейды пройдут в ночь с 13 на 14 августа, с 14 на 15 августа, с 27 на 28 августа, с 28 на 29 августа на территории Петербурга, с 14 на 15 августа, с 15 на 16 августа, с 28 на 29 августа, с 29 на 30 августа – в Ленобласти.

Инспекторы напомнили, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять машиной на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель совершает правонарушение повторно, аступает уголовная ответственность.

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Фото: Дорожный инспектор / Вконтакте