ГИБДД: процедура замены водительских прав остается прежней

Процедура замены водительского удостоверения не меняется.

УГИБДД информирует, что "процедура замены водительских удостоверений не изменилась и изменений в ней не предвидится", - гласит сообщение на сайте. Это опубликовали после того, как в СМИ была информация, что данная процедура будет усложнена, в связи с чем в МРЭО ГИБДД СПб и ЛО обратилось большое количество "напуганных" водителей, с просьбой о досрочной замене водительских прав.

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечению срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов", - отмечают в управлении.

Также в УГИБДД напомнили, что заменить водительское удостоврение можно тремя способами:

запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал государственных услуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины);

обращение в МРЭО лично;

обращение в многофункциональные центры.

Фото: сайт "Закон Авто"