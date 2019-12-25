ГИБДД предупредил петербуржцев о сайтах-двойниках МРЭО

На порталах автомобилистам предлагают нетипичные для автоинспекции платные записи в МРЭО.

Петербургская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о сайтах-двойниках официальных порталов МРЭО. Об этом ГИБДД сообщила в официальной группе "ВКонтакте".

Упомянутые интернет-ресурсы предлагают людям различные услуги на коммерческой основе, например, предварительно записаться в подразделения ГИБДД на платной основе. Сами организаторы сайтов представляются сотрудниками коммерческих или платных МРЭО, однако Госавтоинспекция отметила, что филиалы ГИБДД в Петербурге и области никак не являются частью коммерческой организации. Кроме того, центры предоставления автоуслуг не относятся к процессу предоставления госуслуг и не предоставляют их. Налоговым кодексом РФ не предусмотрено взимание дополнительных платежей и сборов, кроме четко обозначенных пошлин.

Чтобы не наткнуться на двойников, в ГИБДД советуют записываться в МРЭО через единый портал госуслуг. Инспекторы напомнили, что отдельные филиалы МРЭО не имеют собственных сайтов, только информацию на официальном сайте ГИБДД.РФ.

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