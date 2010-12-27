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ГИБДД поймала за выходные 40 нетрезвых водителей
Сегодня, 16:17
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ГИБДД поймала за выходные 40 нетрезвых водителей

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Профилактический рейд прошел 28 и 29 сентября.

Сотрудники ГИБДД провели рейды по выявлению нетрезвых водителей, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и области. За выходные инспекция поймала более 40 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

38 автолюбителей сели за руль после выпитого алкоголя, пятеро – употребив наркотики. 21 водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, а восемь автомобилистов были пойманы на повторном управлении машиной в нетрезвом виде. Последних привлекут уже к уголовной ответственности.

Кроме того, инспекторы пресекли более 573 административных нарушений, связанных с ПДД.

Все нарушители, провинившиеся впервые, получили административные штрафы в 30 тысяч рублей и лишились автомобильных прав на срок до двух лет.

Ранее мы узнали, что Кудрово и станцию метро "Улица Дыбенко" соединит новый автобусный маршрут.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, нетрезвый водитель, профилактический рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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