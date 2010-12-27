Кудрово и станцию метро "Улица Дыбенко" соединит новый автобусный маршрут

По Кудровскому проезду начнет ходить общественный транспорт. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова представителей Управления по транспорту Ленобласти.
Запустить автобусное движение планируется к декабрю. На новом маршруте будут действовать льготы. Интервал движения транспорта составит около 15 минут.
Отмечается, что маршруты из Кудрово и в Кудрово будут разные, так как на проспекте Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда. Таким образом автобусы будут курировать по следующим направлениям:
Из Кудрово: по улице Пражской через Европейский проспект, проспект Строителей, Кудровский проезд, проспект Большевиков до станции метро "Улица Дыбенко".
В Кудрово: от метро "Улица Дыбенко" по улице Дыбенко, Искровскому проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков, через Кудровский проезд, проспект Строителей до Пражской улицы.
Ранее мы писали, что транспорт для зрителей финала ЛЧ-2021 в Петербурге станет бесплатным.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )