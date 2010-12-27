Кудрово и станцию метро "Улица Дыбенко" соединит новый автобусный маршрут

Ожидается, что автобусы начнут ходить с декабря.

По Кудровскому проезду начнет ходить общественный транспорт. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова представителей Управления по транспорту Ленобласти.

Запустить автобусное движение планируется к декабрю. На новом маршруте будут действовать льготы. Интервал движения транспорта составит около 15 минут.

Отмечается, что маршруты из Кудрово и в Кудрово будут разные, так как на проспекте Большевиков нет поворота налево в направлении Кудровского проезда. Таким образом автобусы будут курировать по следующим направлениям:

Из Кудрово: по улице Пражской через Европейский проспект, проспект Строителей, Кудровский проезд, проспект Большевиков до станции метро "Улица Дыбенко".

В Кудрово: от метро "Улица Дыбенко" по улице Дыбенко, Искровскому проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков, через Кудровский проезд, проспект Строителей до Пражской улицы.

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