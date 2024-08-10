ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект об изменениях миграционной политики

Вячеслав Володин сообщил о нововведениях, которые контролируют сферу миграции в РФ.

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики страны. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого журналистам привела пресс-служба законодательного органа. Политический деятель уточнил, что на планете ни одна экономическая система не заинтересована в том, чтобы на ее плечах находились на иждивении приезжие лица, поэтому уровень обеспеченности трудовых мигрантов в России должен быть соразмеримым потребляемым благам.

Вопросы совершенствования миграционной политики - среди ключевых в повестке Государственной думы. Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Депцтаты предлагают властям расширить механизмы контроля за доходами иностранцев в нашей стране, а также более тщательно следить за легальностью их пребывания, сократить нагрузку на социальную инфраструктуру. В нормах говорится о том, что трудовые мигранты будут должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как это происходит сейчас, но также на всех членов семьи, находящихся на российской территории на их иждивении. Срок пребывания в стране трудового мигранта и членов его семьи в будущем будет обусловлен сроком трудовых отношений с этим человеком. Также вне зависимости от трудовых отношений иностранного гражданина, его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение тридцати дней.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ