ГД приняла проект о санкциях за нарушение прав россиян

Законопроект рассмотрен во втором чтении.

Государственная Дума приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян. Депутаты изучили документ на пленарном заседании. Известно, что ответственность за правонарушение будет ложиться на иностранцев, лиц без гражданства, а не только на американцев, как было указано ранее в федеральном законе "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, граждан РФ", и "О порядке выезда и въезда".

Предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех, вне зависимости от их гражданской принадлежности. При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении НКО. пояснительная записка к законопроекту

Напомним, что в списке санкционных мер по данным законам указан арест финансовых счетов, запрет на въезд на территорию России, запрет на совершение любых сделок с собственностью или по инвестициям, приостановка функционирования юридических лиц и заморозка полномочий в советах директоров компаний, зарегистрированных в РФ.

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