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ГАТИ выдала ордер для работ по благоустройству на пляже "Дюны"
Сегодня, 10:21
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ГАТИ выдала ордер для работ по благоустройству на пляже "Дюны"

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На пляже установят детскую площадку, раздевалки, волейбольные стойки и трибуну для просмотра матчей, вышки для спасателей, лежаки, скамейки и многое другое оборудование.

Пляж "Дюны" в Курортном районе благоустроят. ГАТИ выдала ордер для проведения работ. Обновление пространства пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. 

На пляже установят детскую площадку, раздевалки, волейбольные стойки и трибуну для просмотра матчей, вышки для спасателей, лежаки, скамейки и многое другое оборудование. Специалисты приведут в порядок 12 тыс. квадратных метров. 

Для велосипедистов установят специальные скамейки, совмещенные с велопарковкой. Работы завершат 17 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти обязаны платить курортный сбор при пребывании в гостиницах, апарт-отелях и санаториях Петербурга наравне с гостями из других регионов. 

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: дюны, пляж, транспорт, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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