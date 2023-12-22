ГАТИ выдала ордер для работ по благоустройству на пляже "Дюны"

На пляже установят детскую площадку, раздевалки, волейбольные стойки и трибуну для просмотра матчей, вышки для спасателей, лежаки, скамейки и многое другое оборудование.

Пляж "Дюны" в Курортном районе благоустроят. ГАТИ выдала ордер для проведения работ. Обновление пространства пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

На пляже установят детскую площадку, раздевалки, волейбольные стойки и трибуну для просмотра матчей, вышки для спасателей, лежаки, скамейки и многое другое оборудование. Специалисты приведут в порядок 12 тыс. квадратных метров.

Для велосипедистов установят специальные скамейки, совмещенные с велопарковкой. Работы завершат 17 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти обязаны платить курортный сбор при пребывании в гостиницах, апарт-отелях и санаториях Петербурга наравне с гостями из других регионов.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга