ГАТИ выдала ордер для работ по благоустройству на пляже "Дюны"

Пляж "Дюны" в Курортном районе благоустроят. ГАТИ выдала ордер для проведения работ. Обновление пространства пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
На пляже установят детскую площадку, раздевалки, волейбольные стойки и трибуну для просмотра матчей, вышки для спасателей, лежаки, скамейки и многое другое оборудование. Специалисты приведут в порядок 12 тыс. квадратных метров.
Для велосипедистов установят специальные скамейки, совмещенные с велопарковкой. Работы завершат 17 августа 2024 года.
Ранее мы писали, что жители Ленобласти обязаны платить курортный сбор при пребывании в гостиницах, апарт-отелях и санаториях Петербурга наравне с гостями из других регионов.
Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Финальная распродажа! Японский видеорегистратор в форме зеркала с камерой заднего вида, радар детектором и GPS навигатором всего за 1990 руб.!!!----> https://do.my/fujicar