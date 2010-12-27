ГАТИ составила рейтинг недобросовестных дорожников

С середины апреля ГАТИ выявила 38 нарушений при ремонтных работах.

С начала дорожного сезона (с середины апреля) Государственная административно-техническая инспекция выявила 38 нарушений при ремонтных работах. В основном они связаны с низкой культурой производства работ на объектах. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Больше всего нарушений зафиксировали на объектах ЗАО "АБЗ-Дорстрой". По Мариинской улице размещены стройматериалы за пределами зоны работ. На Шпалерной улице нет безопасного проезда или прохода, к тому же, временное ограждение поломано и на участке работ не хватает водоналивных блоков.

ЗАО "Трест" также не обеспечило на Левашовском проспекте безопасный проезд и не установило информационный щит.

Представители данных организаций ознакомились с замечаниями и обязались исправить нарушения.

Как отмечают в ГАТИ, такие правонарушения влияют на рейтинг заказчиков и подрядчиков. Данный рейтинг представлен на официальном сайте ведомства. Нарушителей штрафуют.



Фото: ГАТИ| Правительство Санкт-Петербурга/ Вконтакте