ГАТИ составила рейтинг недобросовестных дорожников

С начала дорожного сезона (с середины апреля) Государственная административно-техническая инспекция выявила 38 нарушений при ремонтных работах. В основном они связаны с низкой культурой производства работ на объектах. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Больше всего нарушений зафиксировали на объектах ЗАО "АБЗ-Дорстрой". По Мариинской улице размещены стройматериалы за пределами зоны работ. На Шпалерной улице нет безопасного проезда или прохода, к тому же, временное ограждение поломано и на участке работ не хватает водоналивных блоков.
ЗАО "Трест" также не обеспечило на Левашовском проспекте безопасный проезд и не установило информационный щит.
Представители данных организаций ознакомились с замечаниями и обязались исправить нарушения.
Как отмечают в ГАТИ, такие правонарушения влияют на рейтинг заказчиков и подрядчиков. Данный рейтинг представлен на официальном сайте ведомства. Нарушителей штрафуют.
Фото: ГАТИ| Правительство Санкт-Петербурга/ Вконтакте