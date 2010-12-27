ГАТИ сообщает о новых ограничениях на дорогах

Ограничения касаются Кировского, Петроградского, Пушкинского районов.

С 5 мая в силу вступают новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 5 - 14 мая (в ночное время с 22.00 до 7.00) ограничивается движение транспорта на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова. На месте будут проводиться работы по реконструкции светофорного объекта.

С 5 - 20 мая ограничивается движение транспорта на перекрестке Морского пр., Спортивной ул., Гребной ул. Работы по строительству светофорного объекта.

7 мая ограничивается движение транспорта по улице Танкиста Хрустицкого между д.110 и д.112. Работы по отводу транспорта при реконструкции газопровода.

Фото: Piter.TV