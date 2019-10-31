ГАТИ согласовала первую площадку для празднования Нового года в Петербурге

Речь идёт о восьмиметровой горке на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) согласовала первую площадку для проведения новогодних праздников в Северной столице. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идёт о восьмиметровой горке на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом.

На указанном участке планируют разместить элементы праздничного оформления и стилизованные торговые павильоны, работа которых начнётся 13 ноября 2023 года и будет длиться по 25 января 2024 года.

Добавим, что в качестве заказчика и исполнителя работ по созданию площадки выступает СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг".

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ выдала разрешение на второй этап строительства "коричневой" ветки метро Петербурга.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга