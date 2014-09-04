ГАТИ проверила готовность вокзалов Петербурга к туристам перед Новым годом

Инспекция затронула территории Московского и Ладожского вокзалов.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга провела внеплановые проверки на Московском и Ладожском вокзалах в преддверии неформального саммита СНГ и новогодних праздников.

Вокзалы — первое, что видят в Петербурге высокие гости и туристы. С представителями вокзалов обсудили содержание территорий и подготовку к зиме. Отдельное внимание уделили состоянию фасадов, входных групп и прилегающих городских пространств", отметили в инспекции.

Кроме того, проверяющие проинспектировали состояние Финляндского вокзала, территорию у Флагштока, пляж у Парка 300-летия и сам парк. Рейды также прошли в Петроградском, Калининском, Приморском и Курортном районах города, где оценивалось общее состояние общественных пространств. В ГАТИ подчеркнули, что руководство вокзалов выразило готовность к совместной работе с городскими службами для поддержания порядка и соблюдения правил благоустройства.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Напомним, неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) запланирована в Санкт-Петербурге на 21 и 22 декабря. В связи с мероприятием автомобилистов предупреждают о возможных временных ограничениях движения в центре города и на ЗСД.

Ранее Piter.TV сообщал, что Путин в Петербурге вручит премию им. Толстого лидерам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

