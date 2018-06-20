ГАТИ отменит ордер на установку торговых ларьков и киосков

Чиновники упрощают систему для петербуржцев, чтобы избавиться от бюрократии.

В ГАТИ собираются отменить ордер на установку и размещение нестационарных объектов торговли, включенных в схему размещения на земельных участках Петербурга. Изменения в правила благоустройства уже разработаны специалистами ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По данным чиновников, таким образом они надеются избавиться от бюрократии в данной сфере. Предприниматели смогут при проведении аварийных работ на объекте обходиться без ордера на работы. Проинформировать о запланированных мероприятиях ГАТИ можно будет в "Личном кабинете" на сайте ГАТИ заранее. До работ необходимо описать ситуацию, заполнив специальную форму.

Регистрация владельцев инженерных коммуникаций будет проходить через согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Фото: Piter.tv