ГАТИ оштрафовало Ленэнерго на 48,5 млн из-за отсутствия благоустройства

Государственная административно-техническая инспекция наложила штраф на Ленэнерго в 48,5 миллиона рублей. Административные дела завели из-за отсутствия благоустройства в 11 местах.

Государственная административно-техническая инспекция нашла нарушения на 11 адресах, где зимой компания Ленэнерго проводила самовольные и плановое работы. ГАТИ не понравилось, что на местах некачественно или только частично выполнено благоустройство. По каждому из нарушений завели административное дело.

По всем нарушениям инспекция завела административные дела. В итоге сумма штрафов энергетической компании и ее подрядных организаций составила 48,5 миллиона рублей. Также инспекция контролирует 23 адреса, где велись самовольные работы Ленэнерго.

Совет директоров "Ленэнерго" в конце прошлого месяца постановил исправить все замечания ГАТИ. Срок был назначен до 1 августа.