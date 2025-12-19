Проверка ГАТИ в Выборгском районе выявила залежи невывезенного снега и опасную наледь

Жилищным агентствам и частным владельцам выданы предостережения.

Выборочную проверку состояния дворов в Выборгском районе Санкт-Петербурга провёл начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко. В ходе рейда, организованного совместно с районной администрацией и дорожной службой "Коломяжское", было осмотрено более десяти кварталов.

Чиновники отметили, что основные пути для машин и пешеходов в целом расчищены, а снег с придомовых территорий убран. Однако обнаружилась системная проблема:

Во дворах от снега очищены проезды, подходы к парадным и контейнерным площадкам. Однако собранный снег еще не вывезен. Представители жилищного агентства обязались оперативно исправить ситуацию. ГАТИ

Более серьёзные замечания касаются работы местной администрации "Светлановское" и ряда частных владельцев недвижимости. На подведомственных им территориях инспекторы обнаружили неубранные граффити на фасадах и опасную наледь, угрожающую безопасности пешеходов.

Всем нарушителям уже объявлены официальные предостережения с требованием в кратчайшие сроки устранить недостатки. Если этого не произойдёт, интеллектуальная система контроля "Городовой" автоматически зафиксирует факт неисполнения предписания и назначит административные штрафы в соответствии с городским законодательством.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга