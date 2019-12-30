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ГАТИ выявила нарушения в заказанной "Ленэнерго" работе
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

ГАТИ выявила нарушения в заказанной "Ленэнерго" работе

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На данный момент нарушения устраняются.

Сотрудники ГАТИ нашли серьезные нарушения в культуре производства работах на инженерных сетях на юге Петербурга. В отношении "ЭнергоСвязьСтроя" возбудили дело об административном правонарушении, говорится в сообщении ведомства на странице "ВКонтакте". 

Речь идет о кабельной линии от дома №8 корпус 1 на Софийской улице до улицы Белы Куна дома №30 литера А. Организация нарушила требования обеспечения безопасности прохода пешеходов. 

"Также был нарушен срок восстановления первичного благоустройства и превышен объем работ, предусмотренный ордером",

— рассказала пресс-служба ГАТИ. 

Работы выполняются по заказу ПАО "Ленэнерго". Сейчас на участке устраняют нарушения. Работы должны завершить до 30 мая 2020. 

Фото: vk.com/gatispb

Теги: инженерные сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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