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"Водоканалу" отказали в устройстве котлована на Народной улице
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

"Водоканалу" отказали в устройстве котлована на Народной улице

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Предприятие планировало начать работы в середине ноября.

"Водоканал Санкт-Петербурга" планировал вырыть котлован в проезжей части проезда Народной улицы, однако ГАТИ отказала в оформлении ордера на производство работ, сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятие должно было начать работы с 15 ноября 2019 года у дома №87. Планировалось, что они продлятся до 15 июля 2020. О причинах отказа не сообщается. 

В пресс-службе ГАТИ отметили, что в этом дорожном сезоне отремонтировали дорогу на Народной улице, включая асфальтирование боковых проездов и тротуаров. Заказчиком выступило ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Ранее "Водоканал" рассказал о своих главных должниках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: котлован
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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