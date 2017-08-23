ГАТИ Петербурга с начала лета наложила штрафов почти на 12 млн рублей

Один из строителей повредил силовой кабель на трассе газопровода

В петербургском Комитете по развитию транпортной инфраструктуры отчитались о промежуточных итогах своей работы. Как прокомментировали в ведомстве, за три неполных летних месяца с нарушителей было взыскано почти 12 млн рублей. В основном это организаторы самовольного производства работ.

С 1 июня 2017 года было обнаружено чуть более 160 эпизодов самовольных земляных и строительных работ. В общей сложности за это наложили штрафов на 11 млн 760 тысяч рублей.

В числе прочего в ГАТИ прокомментировали, что один из нарушителей, копая, повредил силовой кабель. Произошло это на трассе газопровода и лишь чудом не привело к ЧП.

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