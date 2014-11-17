ГАИ Петербурга остановила фургон с 60 литрами нелегального алкоголя

Молодой водитель без прав на перевозку спиртного задержан инспекторами ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции изъяли 60 литров спиртосодержащей жидкости у 20-летнего жителя Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Инспекторы остановили автомобиль марки "Citroen", который показался им подозрительным во время патрулирования. При проверке документов выяснилось, что водитель перевозил алкогольную продукцию без необходимых разрешений.

В кузове машины сотрудники обнаружили 94 стеклянные ёмкости с алкоголем. Общий объём изъятого составил 60 литров. Молодого человека доставили в 12-й отдел полиции по Фрунзенскому району. В отношении него проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти