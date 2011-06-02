ГАФТ и DAKOOKA выпустили клип о домашнем насилии

Все средства с просмотров клипа и прослушиваний песни идут в фонд помощи жертвам насилия "Птицы".

В день защиты детей, 1 июня, музыканты ГАФТ и DAKOOKA выпустили клип на песню "Это не больно". Клип раскрывает тему домашнего насилия, а все средства, вырученные от просмотров и прослушивания песни пойдут в фонд помощи жертвам насилия "Птицы".

Главный герой – ребенок, наблюдающий за абьюзивными отношениями родителей.

Сценарий написала Елизавета Прохорова (шорт-лист фонда Александра Сокурова, три документальных фильма о домашнем насилии "Перерождение", лауреат премии ТЭФИ) и получила одобрение фонда помощи жертвам насилия "Птицы" с точки зрения правдоподобности. отметили в пресс-службе Doing Great Agency

По словам солиста группы ГАФТ и автора текста песни Николая, клип на эту песню являются своего рода терапией, в тяжелые моменты может помочь выйти к свету, "пролечить".

"Это не больно" – глобальный проект, куда входят песня, видеоклип, социальный фотопроект, фильм о съемках клипа и масштабный флэшмоб #этонебольно.



сообщили в пресс-службе

Фотографии проекта можно посмотреть здесь. Проект подразумевает рассказ реальной истории женщин, которые обратились в фонд за помощью.



Отметим, в прошлом году песня выиграла грант New Open от фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что ученые из США научили робота реагировать на эмоции человека.

Видео: ГАФТ / YouTube