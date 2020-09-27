Футболисты "Зенита" пришли на балетный урок в Михайловском театре

Танцорам Михайловского театра предстоит 188-й сезон. Он откроется премьерой балета Лео Делиба "Коппелия".

Премьер Михайловского театра Иван Васильев провел открытый урок для своих коллег – артистов балетной труппы. Мастер-класс посетили и футболисты "Зенита" вместе с главным тренером Сергеем Семаком.

Из зрительного зала гости наблюдали за тем, как артисты балеты растягиваются у станка, выполняют хореографические элементы: "батман тандю" и "плие релеве".

Самые приятные впечатления. Мы понимаем, что балет и футбол – это лучшее. И балет, и футбол требуют результата, большой подготовки, тяжелых изнуряющих тренировок. С удовольствием посмотрел на работу артистов. Желаем им успешного сезона. Теперь будем дружить и ходить в гости – поделился впечатлениями Сергей Семак.

По словам Владимира Кехмана, художественного руководителя Михайловского театра, идея открытого урока – это идея Ивана Васильева. Когда театр закрыли на карантин, артисты балета выступали для жителей города прямо на открытом воздухе. Также Кехман отметил, что сейчас "самая важная задача – объединительная: чтобы публика вернулась и в театр, и на стадион".

На мастер-классе для артистов балета Иван Васильев предложил игрокам "Зенита" повторить несколько базовых элементов. На сцене игроки почеканили мяч, но к балетному станку не подошли.

Конечно, очень приятно, когда люди из другого вида спорта, который мы все любим, приходят присоединиться к нам во время нашего урока – отметил премьер Михайловского театра.

Видео: Piter.tv