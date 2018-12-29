Футболист Жирков рассказал, когда вернется на поле

По словам футболиста, это станет возможно весной.

Футболисты петербургской команды "Зенит" вышли из отпуска и прошли медосмотр. Полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков оказался одним из участников этого процесса. Он рассказал журналистам о своем состоянии после тяжелой травмы, передает "Петербургский дневник".

Напомним, что в конце прошлого года главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что Жирков вернется в команду перед Новым годом, но футболист ни одной игры за команду с берегов Невы не провел.

"Отпуск провел отлично, но не забывал и о тренировках…. До паузы работал в общей группе, но с ограничениями. Сейчас первые дни покажут, как будет лучше. Есть ли шансы выйти на поле весной? Надеюсь, да", - цитирует Жиркова пресс-служба "Зенита".

Отметим, на данный момент (после 17 тура Российской премьер-лиги) "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. От "Зенита" на один бал отстает ФК "Краснодар".

Фото: ФК "Зенит"