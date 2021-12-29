Жирков покинул "Зенит" и перешел в "Химки"

Клуб поблагодарил Юрия Жиркова "за все".

В четверг, 13 января, в пресс-службе футбольного клуба "Зенит" сообщили, что футболист Юрий Жирков продолжит карьеру в другом клубе.

Юрий Жирков продолжил игровую карьеру и присоединился к подмосковным "Химкам", а мы благодарим его за невероятные 5 лет в Петербурге. Спасибо за все, Юрий Валентинович! клуб "Зенит"

На YouTube-канале клуба опубликовали запись голов и других избранных моментов в матчах, в которых участвовал Жирков.

К "Зениту" футболист присоединился 30 января 2016 года.

Ранее петербургский "Зенит" представил состав на первый зимний сбор.

Фото: официальный сайт "Зенит"

Видео: "Зенит" / YouTube