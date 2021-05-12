Жирков выложил архивное видео, на котором Слуцкий ругается на него

Видео было записано во время перерыва товарищеского матча между Россией и Францией.

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков опубликовал в Instagram архивное видео из перерыва одного из матчей сборной России по футболу, когда ее возглавлял Леонид Слуцкий.

Слуцкий не без мата отчитал Жиркова за совсем неудачную игру.

Жир, ну так же нельзя! Нельзя так играть. Вот ты встал в зону, но зона сама же не будет отбирать мяч! Леонид Слуцкий

Видео было записано во время перерыва товарищеского матча между Россией и Францией. Команда РФ проиграла со счетом 2:4.

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Видео: Instagram / yuryzhirkov