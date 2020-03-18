Спортсмен заявил, что смена места жительства будет глобальной.

Футболист Павел Мамаев рассказал о скором переезде в другую страну. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.

Спортсмен заявил, что смена места жительства будет глобальной, но не назвал страну и дату переезда.

Напомним, Павел Мамаев досрочно освободился из тюрьмы в сентября 2019 года. Сейчас он выступает в ФК "Ростов". Клуб занимает четвёртую строчку в российском чемпионате.

Ранее сообщалось, что игроки и тренеры "Зенита" сдадут тест на коронавирус.

Видео: YouTube / ПЛАСТИКА