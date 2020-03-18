Футболист Павел Мамаев рассказал о скором переезде в другую страну. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Спортсмен заявил, что смена места жительства будет глобальной, но не назвал страну и дату переезда.
Напомним, Павел Мамаев досрочно освободился из тюрьмы в сентября 2019 года. Сейчас он выступает в ФК "Ростов". Клуб занимает четвёртую строчку в российском чемпионате.
Ранее сообщалось, что игроки и тренеры "Зенита" сдадут тест на коронавирус.
Видео: YouTube / ПЛАСТИКА
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