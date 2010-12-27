Город казался футболисту пасмурным, хмурым и некрасивым.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признался, что раньше не любил Петербург. Город казался футболисту пасмурным, хмурым и некрасивым. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

Дзюба признался, что после того как прожил в Петербурге почти четыре года, кардинально изменил свое мнение о городе. Он заявил, что это "потрясающий, прекрасный город — нереально красивый, нереально уютный, приятный". Сегодня Петербург является вторым домом футболиста после Москвы. При этом в Северной столице нет таких пробок, а на стадионе "потрясающая атмосфера".

Артем Дзюба родился в Москве. В восемь лет он поступил в академию "Спартака", в 2005 году перешел во взрослую команду красно-белых и вскоре стал тренироваться в основном составе. За москвичей Дзюба выступал до 2015 года. После он отыграл несколько сезонов в аренде в "Томи" и "Ростове". 6 февраля 2015 года было объявлено, что Дзюба подписал контракт с петербургским "Зенитом".

Ранее мы писали, что Артем Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru