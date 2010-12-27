Дзагоев боится, что возраст помешает ему поиграть за границей

Футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал журналистам о своей мечте поиграть в европейском чемпионате.

Полузащитник Алан Дзагоев не оставляет мечту перейти из московского ЦСКА в один из европейских клубов. Об этом он рассказал журналистам "Бизнес Online". При этом футболист столичного клуба и сборной России адекватно оценивает свои силы. Он переживает, что возраст не позволит ему закрепиться в чемпионате топ-уровня. Сейчас Дзагоеву 27 лет, Алан подвержен травмам, а значит, у возможных покупателей игрока будут сомнения по поводу его физических кондиций.

"Амбиции есть, но не всегда всё складывается так, как ты хочешь. Всё-таки возраст имеет значение тоже. Впереди чемпионат мира, надеюсь, что мне всё-таки удастся осуществить мечту и поиграть за границей, — рассказал Дзагоев.

Отметим, что последние 9 лет Алан Дзагоев провел в составе ЦСКА. Полузащитник является одной из главных звезд "армейцев", однако стабильной игре спортсмена мешают постоянные травмы.

Фото: football_academy_alenichev, Instagram