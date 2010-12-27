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Футболист ЦСКА заявил, что поборется за "место на вершине таблицы"
Сегодня, 15:16
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Shdaria
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Футболист ЦСКА заявил, что поборется за "место на вершине таблицы"

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В Петербурге состоится матч между петербуржцами и москвичами.

Сегодня, 29 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч между ЦСКА и "Зенитом". Игра 28-го тура чемпионата России по футболу пройдет на стадионе "Санкт-ПетербургАрена". Петербуржцы встретятся с москичами в 16.30.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своих ожиданиях от матча. 

Игра будет очень сложная. Это важный матч. Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы.

Официальный аккаунт клуба в Twitter цитирует Марио

В настоящее время в турнирной таблице ЦСКА находится на втором месте и имеет 51 очко. А вот петербургский "Зенит" отстает: 49 очков, на четвертой позиции. 

Фото: pfc-cska.com

 

Теги: зенит и цск , марио фернандес , матч зенит цск , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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