Фуру с 25 тоннами лосося угнали в Петербурге

Водитель уехал в неизвестном направлении 15 августа.

Водитель угнал машину, груженную дорогой рыбой. Об этом сообщается в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Владелец синего грузовика Volvo сообщил, что водитель не доставил груз в указанное место и обозначенное время. Да и вообще перестал выходить на связь после 15 августа.

В машине 8040кг (402 коробки по 20кг) головы лосося, 3000кг (200 коробок по 15кг) брюшки лосося 2-4, 500кг (25 коробок по 20кг) брюшки лосося, 14040кг (936 коробок по 15кг) хребты лосося. Вся продукция имеет маркировку, производитель ООО "Апрельское" Калининградская область. Владелец

Потерпевший просит сообщать любую информацию и предположения, где может находиться автомобиль. Для этого он выложил свой номер телефона в социальной сети: 8-960-237-47-53.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК