Видео: еда и напитки выпали из фургона на проезжую часть Петровского бульвара

Свидетели рассказали, что прицеп стоял без опор.

Пользователи социальных сетей шутят опубликовали видео, как во время разгрузки товаров из грузовика почти вся еда и напитки вывалились на Петровский бульвар. Об этом очевидцы сообщили в группе "Девяткино LIVE | Мурино".

Свидетели рассказали, что прицеп стоял без опор. Когда грузчик выкатил первую телегу с продуктами на гидроборт, то прицеп наклонился, на асфальт покатились остальные продукты. Водитель и товароведы, которые находились там же, не пострадали.

Однако, открытым остается вопрос, почему разгрузка проводилась посреди дороги. В магазине пока что никак не комментируют данное видео.

Фото и видео: ВК/ Девяткино LIVE | Мурино